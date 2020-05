Brakelaars krijgen wéér een mondmasker van de gemeente en deze keer is het een herbruikbaar Ronny De Coster

06 mei 2020

12u07 0 Brakel Het gemeentebestuur van Brakel koopt opnieuw een lading mondmaskers aan om te verdelen onder de inwoners. Deze keer gaat het om herbruikbare exemplaren. Ze worden gemaakt bij Alsico in Ronse.

Iedere Brakelaar ouder dan 12 jaar (leeftijd waarop een mondmasker ook verplicht is op school) zal een herbruikbaar mondmasker ontvangen.“Het is een herbruikbaar masker; gemaakt van synthetisch weefsel met een bewezen filtercapaciteit”, zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

Opmerkelijk: het is al de tweede keer dat de Brakelaars van hun gemeente een mondmasker cadeau krijgen. De eerste lading die werd verdeeld was er een van niet-herbruikbare exemplaren. Het leverde het gemeentebestuur bij oppositiepartijen de kritiek op dat die uitgave weggegooid geld was.

“Maar op het moment van de aankoop van de niet-chirurgische mondmaskers was er nog geen definitief zicht op het al dan niet verplicht maken van het gebruik van mondmaskers en op mogelijke leveranciers. Wij hebben er toen voor gekozen om niet te wachten”, verdedigt Devleeschouwer die aankoop.

Duizenden maskers voor de zorg

Brakel heeft ook al een paar duizend niet-chirurgische mondmaskers aangekocht en verdeeld onder lokale zorgverstrekkers. Samen met de maskers gingen ook schorten, beschermingspakken en schermen naar Huisartsenkring Panacea, Rusthuis Najaarszon, het Sint-Fansiscustehuis, Residentie Vulpia (Neerhof), Bpost Kinderdagverblijf Zwalmnestje, Vita Ambulancedienst, De Kleppe, De Rank, de brandweer, kinesisten, osteopaten, zelfstandige verplegers, vroedvrouwen tandartsen en huisartsen. “ Ondertussen hebben we ook gratis materialen ter beschikking gesteld van vrijwilligers die mondmaskers aan het maken zijn. Die mondbeschermers worden geschonken aan alle lokale scholen met oog op de heropstart”, licht de burgemeester toe.