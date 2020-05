Brakelaars krijgen mondmasker met twee filters… die er niet in passen: “Maar dat is ook niet de bedoeling” Ronny De Coster

27 mei 2020

12u07 4 Brakel Nogal wat Brakelaars kijken verbaasd bij het openen van het pakketje mondmaskers dat ze van de gemeente in de bus krijgen. Bij elk masker zitten ook nog eens twee filters. Maar… die passen er niet in. “Dat is ook niet de bedoeling”, reageert burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld).

Nadat de gemeente Brakel eerder al 15.000 wegwerpmondmaskers heeft verdeeld, is ze dinsdag begonnen met het aan huis leveren van 13.000 herbruikbare mondmaskers. Iedere Brakelaar (vanaf 12 jaar) krijgt er een. De eerst leveringen zij al gebeurd en die leveren gemengde reacties op. De mondmaskers zijn wasbaar en niet voorzien van een gleuf om er een filter in te stoppen, maar toch zitten er bij elk masker twee filters.

Federale filters

“Dat kan misschien wat kafkaiaans lijken, maar dat is het niet”, reageert burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld). “De mondmaskers die we nu verdelen, zijn modellen waarin geen filter hoeft: ze zijn vervaardigd uit een duurzame, wasbare stof. De filters die de inwoners nu ook ontvangen, zijn om te gebruiken in mondmaskers die ze intussen ongetwijfeld zelf al hebben aangeschaft. Ik kan me niet inbeelden dat er na zoveel weken nog veel mensen zijn die geen mondmasker hebben. Dus: die filters zullen zeker wel hun nut bewijzen”, gelooft Devleeschouwer.

Misschien was een begeleidend briefje nuttig geweest, maar die suggestie lacht de burgemeester weg. “Och, laat de geesten van de mensen een beetje werken. Ik onderschat onze inwoners niet”, besluit Devleeschouwer.