Brakelaar veroordeeld tot maand rijverbod na vluchtmisdrijf LDO

27 november 2019

13u41 0 Brakel Een 45-jarige Brakelaar heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor vluchtmisdrijf en alcoholintoxicatie na een zware aanvaring in het verkeer.

De man raakte betrokken in een ongeval, stapte uit en gaf een slag aan zijn voorligger. Vervolgens vluchtte hij weg. De politie kon hem even later aantreffen. Hij had gedronken.

Over de omstandigheden van het ongeval doet de politierechter geen uitspraak omdat het niet duidelijk is wie het ongeval heeft veroorzaakt. Wat wel vaststaat, is dat beide bestuurders zich agressief hebben gedragen. De politierechter tilt er zwaar aan dat de bestuurder zijn voorligger een klap heeft verkocht en vervolgens is weggevlucht om daarna rustig pinten te drinken, zonder de politie in te lichten over wat er gebeurd is.

De politierechter veroordeelt de Brakelaar tot een rijverbod van één maand en een boete van 1.600 euro. Er volgt ook een correctioneel dossier voor de slag die hij heeft uitgedeeld.