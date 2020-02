Brakelaar slaat minderjarige zoon van vriendin tijdens verhuis LDO

17 februari 2020

16u05 0 Brakel Het parket vordert een celstraf van acht maanden en een boete van 400 euro met probatie-uitstel voor een Brakelaar die een slag heeft uitgedeeld aan de minderjarige zoon van zijn vriendin. Het was niet de eerste keer dat de man zijn agressie niet onder controle kon houden.

De feiten speelden zich af toen het gezin van de beklaagde aan het inpakken was om te verhuizen. De man was al opgejaagd omdat het verhuizen niet snel genoeg ging en nadat zijn vriendin de woning had verlaten, begon hij haar kledij uit het raam te gooien. De zoon van de vriendin ging naar de man toe om te beletten dat hij ook zijn spullen kapot zou maken, en kreeg een slag. De man verklaarde nadien dat hij gedronken had, maar dat het slachtoffer hem eerst had geslagen.

“De beklaagde kan zijn agressie niet onder controle houden, zeker als hij alcohol gedronken heeft”, verduidelijkt de procureur. “Hij weet nochtans dat dat een probleem is. Hij is ook al 18 keer veroordeeld in de politierechtbank en al 6 keer in de correctionele rechtbank, waaronder 4 keer voor slagen.” De procureur wil dat de man nu aan zijn problemen werkt door geen alcohol meer te drinken en zich te laten begeleiden voor zijn agressieprobleem. Ze vordert daarom een celstraf van acht maanden en een boete van 400 euro met probatie-uitstel. Vonnis op 2 maart.