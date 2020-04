Brakel wuifde vandaag massaal naar onze drone en dat levert deze prachtige beelden op Ronny De Coster

03 april 2020

20u50 8

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Brakel De drone van VTM Nieuws en HLN die elke dag de lucht in gaat op zoek naar warme boodschappen van inwoners, zweefde vandaag over Brakel.

Een paar honderd inwoners hadden zich op de komst van de drone voorbereid met boodschappen op spandoeken, op straatstenen en veel meer. Dat levert prachtige beelden op. De leukste zitten in dit filmpje.

Ronde tegen corona

Morgen vliegt de drone over Wielsbeke. En daarmee houdt het niet op: zondag gaan HLN en VTM een stapje verder. Geen drone, maar een helikopter gaat dan de lucht in, speurend naar de warmste beelden uit Vlaanderen. De hele dag live op HLN en vanaf 13.30 uur leiden Koen Wauters en Freek Braeckman ‘De Ronde tegen Corona’ op VTM in goede banen. Iedereen kan meewerken aan deze bijzondere live opname. Als je wil dat onze helikopter ook bij jou passeert, stuur dan een foto of video door via hln.be/ronde.