Brakel verstrengt maatregelen: cafés dicht om 22 uur, restaurants om 23 uur en algemene mondmaskerplicht Lieke D'hondt

30 juli 2020

16u33 33 Brakel Er komt een algemene mondmaskerplicht in Brakel en alle cafés moeten om 22 uur de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) in overleg met de gouverneur beslist. De coronacijfers blijven in Brakel dan ook stijgen, met een risicofactor die in 48 uur tijd van 20 naar 54 is gestegen volgens Sciensano.

De gemeente Brakel schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen het coronavirus. Het aantal besmettingen neemt er in hoog tempo toe en dus zijn vanaf 31 juli enkele nieuwe regels van kracht. De grootste aanpassing is er voor de horecasector. Horecazaken die geen warme maaltijden serveren mogen pas open om 10 uur ’s ochtends en moeten om 22 uur onverbiddelijk dicht. Zaken die wel een warme maaltijd aanbieden, mogen tot 23 uur openblijven. “De meeste besmettingshaarden zijn af te lijnen tot de horeca”, verklaart burgemeester Devleeschouwer de maatregel. “In het bijzonder door individuele cafébezoeken waaruit blijkt dat de opgelegde bubbel niet is gerespecteerd. We zijn wel tevreden dat verschillende uitbaters spontaan melding hebben gemaakt van het feit dat één van hun klanten is besmet met het coronavirus.”

Naast de horeca neemt de burgemeester ook maatregelen die betrekking hebben tot de voetbalclubs in de gemeente. Spelers vanaf 16 jaar mogen daar niet meer trainen en ook geen wedstrijden meer spelen. “In drie van de vijf lokale voetbalploegen blijkt één of meerdere besmettingen toe te schrijven aan een horecabezoek na een match of training. Met deze maatregel willen we ook dat stoppen”, legt de burgemeester uit.

Algemene mondmaskerplicht

Tot slot is vanaf vrijdag ook het dragen van een mondmasker verplicht op het volledige grondgebied van Brakel. Uitzonderingen zijn er enkel tijdens verplaatsingen met een voertuig, tijdens sportactiviteiten met fysieke inspanning, tijdens zware fysieke arbeid, wanneer het omwille van medische redenen niet mogelijk is en tijdens het eten, drinken of roken. Het was in Brakel al verplicht om een mondmasker op zak te hebben, nu moet iedereen het dus effectief dragen.