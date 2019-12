Brakel bouwt zwembad en cultuurzaal, jaagt op sluikstorters en zwengelt handelsleven aan Ronny De Coster

27 december 2019

00u43 0 Brakel De bouw van een nieuw zwembad op de Rijdtmeersen en een cultureel centrum aan de Serpentestraat worden de grootste projecten die het gemeentebestuur de komende zes jaar wil realiseren. Ook netheid, het aanzwengelen van het handelsleven en een uitbouw van een wegennet staan in het meerjarenplan van de liberale bestuursploeg.

1. Gemeente moet properder worden

Gemeente moet properder worden “We schakelen een versnelling hoger om Brakel net te houden”, zegt burgemeester Stefaan De Vleeschouwer. “Er komen nog meer ondergrondse glasbollen, een nieuwe borstelmachine en een versterkte samenwerking met Mooimakers. Intussen maken we in de strijd tegen sluikstorters al gebruik van mobiele camera’s en denken we ook aan private bewaking om overlast tegen te gaan”, aldus Devleeschouwer.

2. Het centrum kan aantrekkelijker

Nu de dorskernrenovatie achter de rug is, wil de gemeente het handelsleven aanzwengelen. Onder meer een shop-and-go parkeerregeling in het centrum en een betere aanduiding van parkings en wandelafstanden Samen met Solva stelt de gemeente een detailhandelplan op.

3. Een podiumzaal en een zwembad bouwen

Volgens cultuurschepen Marijn Devalck worden het cultureel centrum en podiumzaal het kloppend cultureel hart van de gemeente. De bouw moet ten laatste tegen 2024 kunnen starten. “Brakel heeft een sterk verenigingsleven. Die verenigingen verdienen een aangename omgeving om activiteiten te organiseren. De herbestemming kerk van Opbrakel en de geplande werkzaamheden aan de Cordenuit zullen zullen een mooi kader bieden voor de vele activiteiten die in Brakel worden georganiseerd”, gelooft Devalck. Zijn collega-schepen van Sport Marc De Pessemier noemt de bouw van een nieuw zwembad aan de Rijdtmeersen in 2011 hét project van de komende zes jaar. De gemeente schat dat het 7,5 miljoen euro gaat kosten.

4. Nieuwe voet- en fietspaden en wegen

Brakel investeert de komende zes jaar verder in nieuwe voetpaden (N48, Hollebeekstraat) en nieuwe fietspaden N48, Kasteeldreef). “In samenspraak met de scholen herbekijken we ook de aanrijroutes voor verschillende verkeersmodi”, voorziet schepen Sabine Hoeckman, bevoegd voor Openbare Werken: “We trekken ook centen uit voor nieuwe wegen met de bijhorende rioleringswerken en voor voldoende parkeerplaatsen in het centrum. We vernieuwen de Ronsestraat, Herenhof, Pieter Hoelmanstraat, Riebeke, Haeyershoek, Hollebeekstraat en de Tamelbroekstraat. Extra parkeerplaatsen komt aan de sporthal, het Abeelpad en de Driehoekstraat-Tirse”, blikt Hoeckman vooruit.