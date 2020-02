Boom valt op onbewoond huis aan Perreveld in Zegelsem Ronny De Coster

10 februari 2020

11u55 18 Brakel In de Brakelse deelgemeente Zegelsem is een boom op een huis terecht gekomen. De brandweer is ter plaatse om puin te ruimen.

De storm Ciara is over zijn hoogtepunt, maar voor hulpverleners is het werk nog niet af. Een boom die langs het Perreveld in Zegelsem stond, is over de weg gevallen en tegen een woning beland. Daarbij is de schoorsteen van het huis vernield en heeft het dak schade opgelopen.

De brandweer is begonnen met het verzagen van de gevallen boom en met het afdekken van het gat in het dak. Het huis is niet bewoond. De vallende boom heeft dan ook geen slachtoffers gemaakt. Het Perreveld is afgesloten voor alle verkeer.