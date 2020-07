Bij Olsa Brakel kom je er niet in zonder je lichaamstemperatuur te scannen: “Wie koorts heeft, moet naar huis” Lieke D'hondt en Ronny De Coster

29 juli 2020

17u25 0 Brakel Voetbalclub Olsa Brakel doet er alles aan om de trainingen en later ook de wedstrijden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Aan de ingang zal een temperatuurscanner staan om te kijken wie koorts heeft. “Bij een temperatuur van 37,3 graden slaat het toestel alarm en moet de persoon in kwestie naar huis.”

“Deze temperatuurscanner is uniek in het Belgisch voetbal”, zegt Dirk Willems. Hij is commercieel verantwoordelijke van Olsa Brakel en levert als verkoopdirecteur van New Security Concept het toestel aan de voetbalploeg. “Alle spelers, medewerkers en later ook bezoekers passeren bij hun aankomst langs de scanner. Je hoeft enkel je voorhoofd op vijf of tien centimeter afstand van de scanner te houden en in een halve seconde tijd kennen we je lichaamstemperatuur tot op een nauwkeurigheid van 0,2 graden. Bij 37,3 graden of hoger gaat er een alarm af”, legt Willems uit. “Andere clubs zijn ondertussen ook geïnteresseerd in hetzelfde systeem en ook voor handelaars of bedrijven is het interessant. Zeker omdat dit toestel met een verkoopprijs van 299 euro veel goedkoper is dan andere modellen op de markt, die vaak zo’n 2.000 euro kosten. New Security Concept is momenteel de enige verdeler in België en bovendien zullen we binnenkort nog andere betaalbare producten op de markt brengen in de strijd tegen het coronavirus.”

Volledig draaiboek

In Olsa Brakel staat het nieuwe toestel aan de ingang van de kleedkamers. Er komt ook een exemplaar aan de kantine en de vipzone op het moment dat de competitie opnieuw start. Voorzitter Stephan Van den Berghe is tevreden over het initiatief. “Zo kunnen we makkelijk zien wie koorts heeft. Het is een extra middel om onze club te beschermen tegen het coronavirus. De scanner is trouwens niet de enige maatregel die we nemen. We hebben ondertussen een volledig draaiboek uitgewerkt. Tijdens wedstrijden zullen supporters altijd een mondmasker moeten dragen en in de genummerde tribune kan iedereen in zijn of haar eigen bubbel plaatsnemen. We zullen aan gegevensregistratie doen en in de kantine zullen we met een app werken tijdens de bediening.”

Op een wedstrijd zal het wel nog even wachten zijn, want Voetbal Vlaanderen heeft alle matchen geschorst tot en met 25 augustus. “In tussentijd trainen we verder, maar we voeren wel nog enkele aanpassingen door. Bepaalde ploegen trainen in kleinere groepjes, sommigen trainen minder vaak en moeten thuis op eigen houtje een training afwerken. Bovendien blijft de kleedkamer dicht voor het eerste elftal”, verduidelijkt Van den Berghe.