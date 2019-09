Bij Germain en Maria schittert een briljant Ronny De Coster

25 september 2019

14u37 0 Brakel In het gemeentehuis van Brakel zijn Germain Leyman en Maria Van den daele feestelijk ontvangen. Het koppel uit Zegelsem is immers 65 jaar getrouwd.

Germain en Maria wonen aan de Kanakkendries in Zegelsem. Het echtpaar heeft twee zonen. “De ene heeft bij FC Brakel gespeeld, de andere bij OLSA. We moesten dus voor beide ploegen gaan supporteren”, vertelt Germain. Zelf zijn Germain en Maria ook in het verenigingsleven actief geweest. Dat was onder meer bij de KVLV en de KBG. Ook de moestuin bracht en brengt ten huize Leyman de nodige ontspanning.