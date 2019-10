Bij Etienne en Annette in Nederbrakel schittert een diamant Ronny De Coster

28 oktober 2019

13u25 0 Brakel In het gemeentehuis van Brakel zijn Etienne Lannau en Annette Haegeman samen met hun familie feestelijk ontvangen. Het echtpaar is immers zestig jaar getrouwd.

Het diamanten paar woont aan de Neerstraat in Nederbrakel. Etienne is geboren in Elst, Annette kwam in St.-Maria-Oudenhove ter wereld. Op 16 oktober 1959 in Sint-Maria-Oudenhove zijn ze getrouwd. Hij is 80 jaar, zij 79. Ter gelegenheid van hun zestigste verjaardag zijn ze door het gemeentebestuur gehuldigd.