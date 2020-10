Bij Elza en Albert op de Valkenberg schittert een briljant Ronny De Coster

05 oktober 2020

16u17 2 Nederbrakel In het gemeentehuis van Brakel zijn Elza De Pryck en Albert Haesebroek samen met hun familie feestelijk ontvangen. Het echtpaar is immers 65 jaar getrouwd.

Elza en Albert toen aan de Valkenbergstraat in Brakel. Hij was vroeger vooral bekend als postbode, duivenmelker en politicus. Elza heeft bij het OCMW in Brakel gewerkt. Het briljanten echtpaar kreeg twee kinderen, van wie er een is overleden en twee kinderen.