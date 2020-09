Bij Agnes en Nestor in Zegelsem schittert een briljant Ronny De Coster

29 september 2020

09u05 0 Zegelsem In het gemeentehuis van Brakel zijn Agnes De Clercq (86) en Nestor De Ruyver (86) en hun familie feestelijk ontvangen. Het echtpaar uit Zegelsem is immers 65 jaar getrouwd.

Nestor is een gepensioneerd metselaar. Agnes heeft in een confectieatelier gewerkt. Het koppel woont aan de Leierwaarde in Zegelsem. Nestor en Agnes hebben een dochter, een kleindochter en ook al twee achterkleindochters. Dat maakt dat de vrouwelijke kant van de familie ook al een dubbel viergeslacht vormt.