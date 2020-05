Beweging.net schenkt vetplantjes aan personeel van Najaarszon Ronny De Coster

27 mei 2020

18u11 0 Brakel Leden van Beweging.net stonden met een verrassing aan de deur van het Woonzorgcentrum Najaarszon in Brakel: voor elk personeelslid hadden ze een vetplantje mee.

“We willen in de kijker stellen dat personeel in de zorg niet alleen nu heldendaden verricht, maar ook in minder verdachte tijden en niet altijd in ideale omstandigheden”, zegt Koen Browaeys van Beweging.net. “Ongegeneerd gaan er stemmen op om te snoeien in de zorg, in onze sociale zekerheid. Wij willen met dit symbolisch vetplantje al diegenen bedanken die ons beschermen en verzorgen in deze moeilijke tijden. Maar tegelijk tonen we grote waardering voor iedereen die zorg draagt voor onze gezondheid en welzijn”, zegt Browaeys.

De organisatie Beweging.net voert dezelfde actie in verschillende zorginstellingen in de regio en verdeelt er de komende dagen samen 2.300 vetplantjes.