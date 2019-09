Betrapt (maar nog niet opgespoord): jongeman die tientallen bloembakken vernielt in Michelbeke Ronny De Coster

01 september 2019

16u51 8 Brakel Enkele centrumstraten van de Brakelse deelgemeente Michelbeke lagen deze ochtend bezaaid met kapotgegooide bloemen en bloembakken. Een nachtelijke vandaal heeft er een spoor van vernieling getrokken. De jongeman is gefilmd. De burgemeester heeft de video gedeeld op zijn Facebook-pagina.

Het vandalisme is gebeurd in de Groenstraat, op het Sint-Sebastiaansplein, de Guido Gezellestraat en in de Heksteelstraat. Naar schatting 25 bloembakken zijn daar onder meer van vensterbanken gehaald en stukgegooid.

In Michelbeke staan en hangen veel bloemen. De Brakelse deelgemeente staat bekend als het bloemendorp: bewoners krijgen elk jaar bloemen cadeau van het Bloemencomité. “Wij zetten ons in om iedereen bloemen te bezorgen en onze gemeente een leuk uitzicht te geven. De bloemen stonden nu op hun mooist. Ik hoop dat de daders wisten dat er camera’s hangen”, reageert Sonia Van Cauwenberge van het Bloemencomité geschokt.

Burgemeester verspreidt video

Een video blijkt effectief te bestaan. Burgemeester Stefaan Devleeschouwer (Open Vld) heeft het filmpje zelfs gedeeld op zijn Facebookpagina met een oproep tot getuigen. Hij maakt zich sterk dat de dader zal worden opgespoord.