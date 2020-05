Betere signalisatie moet kruispunt Gentsestraat-Lepelstraat in Elst veiliger maken Ronny De Coster

11 mei 2020

12u20 0 Brakel Een aannemer start op donderdag 14 mei met werkzaamheden die kruispunt van de Gentsestraat (N415) met de Lepelstraat en de Pottenberg veiliger moeten maken. Door de signalisatie aan te passen, wil opdrachtgever Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen de zichtbaarheid verhogen voor wie de Gentstraat komt opgereden. De werkzaamheden zullen drie weken duren. Verkeerslichten regelen het verkeer.

“De werkzaamheden komen er nadat ik aan de webeheerder vragen en opmerkingen had overgemaakt”, zegt de Brakelse schepen Sabine Hoeckman (Open Vld), bevoegd voor Openbare Werken. Verkeer vanuit de zijstraten Lepelstraat en Pottenberg heeft een slecht zeer slecht zicht op de gewestweg. Daardoor rijden chauffeurs vaak tot op het fietspad om het aankomend verkeer te kunnen inschatten. Om dat euvel aan te pakken, laat Wegen en Verkeer de fietspaden ter hoogte van het kruispunt aanliggend maken. Daardoor krijgt het verkeer uit de zijstraten een beter zicht en verhogen de veiligheid op het fietspad.

Werken in twee fasen en met verkeerslichten

Om de hinder te beperken, voert de aannemer de werkzaamheden per weghelft uit. In de eerste fase werkt hij aan de kant van Pottenberg. Die straat wordt afgesloten van de Gentsestraat en alle verkeer rijdt om via Leberg, Teirlinckstraat, Sint-Ursmarsstraat en de gewestweg N8. In de tweede fase is de kant van de Lepelstraat aan de beurt. Ook die wordt dan afgesloten van de N415. Alle verkeer rijdt dan om via Sint- Apolloniastraat en Ommegangstraat.

Genstestraat blijft open

Het doorgaand verkeer op gewestweg N415 blijft mogelijk en zal geregeld worden met tijdelijke verkeerslichten. Fietsers langs de gewestweg krijgen een veilig afgebakende zone langs de werf.

