Bestuurster botst twee keer met twee verschillende wagens: drie maanden rijverbod LDO

05 juni 2020

14u00 0 Brakel Een vrouw die in Brakel twee ongevallen heeft veroorzaakt moet haar auto drie maanden aan de kant laten staan. De bestuurster botste twee keer met twee verschillende wagens in enkele momenten tijd.

De bestuurster wilde een vriend naar huis voeren omdat hij te veel gedronken had, maar ze veroorzaakte een aanrijding. Daarop belde ze naar haar echtgenoot, die ook ter plaatse kwam. De vrouw besloot met de auto van haar man naar huis te rijden, maar botste ook met die wagen. “Mijn cliënte raakt snel opgejaagd als ze de situatie niet meester is en dat is duidelijk gebeurd”, vertelt haar advocaat. “Ze legde achteraf ook een positieve alcoholtest af, maar dat kwam omdat ze na de ongevallen thuis nog iets heeft gedronken. Het zijn pijnlijke feiten, maar de impact ervan bleef wel beperkt.” De politierechter legt de vrouw een effectieve boete van 960 euro en drie maanden rijverbod op. Als de vrouw nog met de auto wil rijden, moet ze ook opnieuw slagen voor het theoretische en praktische rijexamen en een medische en psychologische proef.