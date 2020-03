Bestelwagentje van koerier over de kop in Brakel: chauffeur in shock Ronny De Coster

14u19 0 Brakel In de Brusselsestraat is dinsdagavond een kleine bestelwagen van een koerierdienst over de kop gegaan. De chauffeur kwam er met de schrik vanaf.

Het ongeval gebeurde, nadat de chauffeur van de bestelwagen niet of te laat had gezien, dat de auto voor hem afremde om links de oprit van een woning op te rijden. De verstrooide koerier maakte een bruusk uitwijkmanoevre waardoor hij de voorligger kon ontwijken, maar waardoor zijn auto in de berm rechts van de weg over de kop ging. De chauffeur raakte bij het ongeval niet gewond, maar verkeerde wel in shock Een team van de brandweer snelde te hulp om de brokstukken van de betrokken auto op te ruimen.