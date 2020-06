Basisschool De Rijdtmeersen sluit schooljaar af met onvergetelijke pretdag: “Speciaal schooljaar toch in schoonheid eindigen” Ronny De Coster

29 juni 2020

17u59 0 Brakel De kinderen van Basisschool De Rijdtmeersen hebben maandag een onvergetelijke “pretdag” beleefd. De school was omgeturnd tot een pretpark voor springkastelen en andere attracties.

Starten deden ze met een ontbijt met kinderbubbels. Voor de derde kleuterklas en de laatstejaars van de lagere school was er een proclamatie die ouders via streaming konden volgen. Op de verschillende speelplaatsen stonden springkastelen, trampolines en andere attractie die van de school een hele dag een pretpark maakten.

In schoonheid eindigen

“Het is voor onze kleuters en leerlingen van de basisschool geen evident schooljaar geweest. Ze hebben elkaar veel moeten missen en ook verschillende geplande uitstappen en andere ontspannende activiteiten konden door de coronacrisis niet doorgaan. We vonden het belangrijk om dit rare schooljaar af te sluiten in schoonheid en met een voor de kinderen onvergetelijke dag”, vertelt directeur Philippe Venstock.