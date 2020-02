Auto slaat twee keer over de kop bij crash in Opbrakel: vrouw uit Ronse lichtgewond Ronny De Coster

03 februari 2020

08u26 0 Brakel Op de Ronsesestraat in Opbrakel is maandagochtend rond halfvijf een vrij indrukwekkend ongeval gebeurd. Een auto ging twee keer over de kop. De bestuurster raakte daarbij lichtgewond.

Een 44-jarige vrouw uit Ronse reed met haar auto op de Ronsesestraat in Opbrakel in de richting Brakel, toen ze door een onbekende oorzaak van de weg afweek. De wagen kwam rechts van de weg in de berm terecht en sloeg daarbij twee keer over de kop. De vrouw kon nog zelf uit de helemaal verhakkelde auto klauteren. Ze is bij de crash lichtgewond geraakt. Het slachtoffer is met de Vita-ambulance naar het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse gebracht. Een team van de brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken van de auto op te ruimen en moest daarvoor even de Ronsesestraat afsluiten.