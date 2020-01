Auto’s haken in elkaar na ongeval op Kleiberg in Brakel: weg anderhalf uur versperd Ronny De Coster

02 januari 2020

11u49 0 Brakel Op de Kleiberg (N8) in Brakel raakten donderdag rond negen uur twee auto’s betrokken bij een verkeersongeval. Niemand raakte gewond, maar doordat de betrokken wagens niet snel verplaatsbaar waren, was er veel verkeershinder.

Beide auto’s reden in de richtig Brakel, toen het ongeval gebeurde. De bestuurster van de zwarte Volvo wou links de Oorloge inslaan en volgde daarvoor haar gps. Dat toestel bleek niet de beste raadgever: de dame stopte 150 meter te vroeg aan een doodlopend zijwegje. De chauffeur van de bestelwagen, die achter haar reed, had de stilstaande voorligger kennelijk niet of te laat gezien en reed erop in.

Anderhalf uur versperd

Beide chauffeurs kwamen er met de schrik vanaf. Hun auto’s zijn wel zwaar gehavend. Ze waren na de klap in elkaar vastgehaakt, waardoor ze niet snel verplaatsbaar waren. De Kleiberg bleef ongeveer anderhalf uur geblokkeerd.