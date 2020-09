Auto’s botsen in de Geraardsbergsestraat in Nederbrakel Ronny De Coster

08 september 2020

18u00 2 Brakel Twee auto’s raakten dinsdag betrokken bij een verkeersongeval in de Geraardsbergsestraat in Nederbrakel

Het ongeval gebeurde halfweg de Geraardsbergsestraat, toen een auto vanop het terrein van een tankstation de straat opreed. De wagen werd daarbij in de flank gegrepen door een personenwagen die kwam vanuit de richting Brakel. Niemand raakte bij het ongeval gewond, maar de materie schade is groot. Als gevolg van het ongeval verliep het verkeer in de Geraardsbergsestraat een tijd moeizaam.