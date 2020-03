Auto brandt uit in carport in Brakel Ronny De Coster

14 maart 2020

14u57 4 Brakel Een team van de brandweerpost Brakel moest zaterdagvoormiddag te hulp snellen voor een brandende auto.

De eigenaar had de auto geparkeerd in een open carport langs de Spoorwegstraat. Bij aankomst van de brandweer stond de auto al in lichterlaaie. De oorzaak van de autobrand is vermoedelijk te zoeken in een technisch defect.