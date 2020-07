Asbest kan weer naar het containerpark in Brakel Ronny De Coster

13 juli 2020

18u26 0 Brakel Het is vanaf dinsdag 14 juli weer mogelijk om asbestcement aan te bieden in het containerpark van Brakel. Ook de afhaling aan huis wordt heropgestart.

Na de heropening van de recyclageparken op 7 april konden de inwoners geen asbestcement meer aanbieden. Reden: de FFP3-mondmaskers die nodig zijn voor de veilige behandeling van asbestcement werden aan de zorgsector geschonken in de strijd tegen het coronavirus en voor particulieren gold er zelfs een verkoopverbod. Nu dat federale verkoopverbod is opgeheven en er geen tekort meer is aan mondmaskers in de zorgsector, kan de inzameling van asbestcement terug opgestart worden.

Afhaling aan huis

Asbestgolfplaten aan huis laten ophalen kan voortaan ook weer. Aanvragen daarvoor gebeuren via de IVLA-infolijn 0800 90 270. De asbestplatenzak en de bijhorende preventiekit worden vooraf aan huis geleverd zodat u veilig de geplande afbraakwerkzaamheden kan uitvoeren. De ophaling kost 40 euro. De eerste inzameling is gepland op 10 september.