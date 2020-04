Anke (13) vraagt aanpassing coronamaatregel: “Naast paard wandelen mag, maar paardrijden niet. Dat is belachelijk” Sabine Van Damme

14 april 2020

14u53 0 Brakel De Veiligheidsraad komt woensdag opnieuw samen en dan komen er al dan niet aangepaste coronaregels. Ruiters hopen alvast op een aanpassing. Want paardrijden op de openbare weg is momenteel niet toegelaten, terwijl een wandeling maken met een paard – als je er naast loopt en er niet op zit – wel mag. “Oneerlijk en onlogisch”, vindt de 13-jarige Anke D’haeze uit Michelbeke.

Anke is al haar hele leven verzot op paarden. Met Amigo heeft ze ook een eigen paard, dat op stal staat in Meerbeke. Meermaals per week is ze daar te vinden, om het dier te verzorgen, een vooral ook om er ritjes mee te maken in de natuur. En dat laatste mag nu dus niet meer. “Dat is onlogisch en oneerlijk”, vindt de jongedame. “Vooral omdat wandelen nààst een paard wel mag. Terwijl je, als je op een paard zit, meteen meer dan anderhalve meter boven de grond zit. Ik snap niet waarom je wel mag wandelen, joggen en fietsen, maar niet mag paardrijden. Wat is het verschil?”

Paarden hebben beweging nodig. Momenteel is dat bij mij beperkt tot rondjes draaien op de binnenpiste of op de weide, maar dat is niet hetzelfde als de wandelingen die we gewoon zijn. Dan zijn we makkelijk 2 uur onderweg in de natuur Anke D’haeze

Naar de stal van haar paard gaan mag nog, dat is een ‘essentiële verplaatsing’ om voor het dier te zorgen. “Maar paarden hebben beweging nodig”, zegt ze. “En momenteel is dat bij mij beperkt tot rondjes draaien op de binnenpiste of op de weide, maar dat is niet hetzelfde als de wandelingen die we gewoon zijn. Dan zijn we makkelijk 2 uur onderweg in de natuur. Bovendien kan lang niet elke ruiter beschikken over een binnenpiste. Heel wat paarden staan samen op een weide, waardoor je daar niet zomaar kan beginnen rijden tussen de anderen.”

Ruiterverenigingen

Ook Paardenpunt Vlaanderen, de Landelijke Rijverenigingen (LRV) en Paardensport Vlaanderen begrijpen de regeling niet. Bij de start van de lockdown hadden ze nog teksten naar hun leden verstuurd waarin stond dat paardrijden in de eigen omgeving – individueel of per twee – toegelaten was. Maar in de richtlijnen van het Nationaal Crisiscentrum op 6 april stond plots vermeld dat paardrijden een niet-toegelaten activiteit is, zelfs niet in het kader van dierenwelzijn. Het was de eerste keer dat ruiters expliciet vernoemd werden. Daardoor kunnen ruiters nu een boete krijgen van 250 euro als ze toch op stap gaan met hun paard. Of juister: op hun paard. Want met een paard aan de hand wandelen mag dus wel.

De Vlaamse ruiters hopen dat de regels woensdag worden aangepast en rechtgetrokken. Daar is alvast stevig voor gelobbyd de voorbije week.