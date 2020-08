Andere openingsuren en alleen baantjes zwemmen in gemeentelijk zwembad Poseidon in Brakel Ronny De Coster

31 augustus 2020

17u34 0 Brakel Omdat vanaf 1 september het schoolzwemmen opnieuw van start gaat, past de gemeente de openingsuren van het zwembad aan. Alleen baantjes zwemmen is mogelijk.

Wie buiten het schoolzwemmen het zwembad wil induiken, moet wel vooraf reserveren. Dat gebeurt op de gemeentelijke website, waar ook de openingsuren te vinden zijn. Die verschillen van dag tot dag. Kan je niet online reserveren, dan mag het (op weekdagen tussen 13 en 17 uur) ook op het telefoonnummer 055/42.46.48. Aan de kassa is het niet mogelik om reservaties te maken. De kleedruimte van het zwembad is opgesplitst in hokjes vòòr het zwemmen en hokjes na het zwemmen. Er zijn altijd ontsmettingsproducten en doekjes beschikbaar.