Amazone (35) gewond nadat paard struikelt op landweg in Zegelsem Ronny De Coster

31 augustus 2020

16u15 0 Zegelsem/Horebeke Op een landweg nabij de Pottenberg in Zegelsem is maandagnamiddag een amazone gewond geraakt, toen haar paard struikelde.

Het ongeval is gebeurd op een aardeweg in het verlengde van de Pottenberg op de grens van Zegelsem en Horebeke. De 35-jarige D.M. uit Horebeke reed er met haar paard, toen het dier struikelde en viel. Daarbij is ook de vrouw zelf hard tegen de grond terecht gekomen. Een mugteam en de Vita-ambulance snelden ter plaatse om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar. De vrouw heeft bij de val onder meer een sleutelbeenbreuk opgelopen.