Alsnog kermis in september Frank Eeckhout

27 augustus 2020

13u57 6 Brakel Net als in Oudenaarde laat ook het gemeentebestuur van Brakel de septemberkermis in Nederbrakel toe.

Door een toename van het aantal besmettingen in Brakel besliste het gemeentebestuur eind juli om alle evenementen voor onbepaalde tijd te verbieden. Nu Brakel terug onder de alarmdrempel zit, worden die beperkingen teruggeschroefd. “Dat houdt in dat de kermis in Nederbrakel van 11 tot 15 september alsnog doorgaat. Specifieke coronamaatregelen zullen van toepassing zijn op de kermis en worden momenteel uitgewerkt", laat schepen van Feestelijkheden Marijn Devalck weten.