Alle bewoners en personeelsleden van Rusthuis Najaarszon in Brakel negatief getest op corona Ronny De Coster

15 mei 2020

16u11 0 Brakel In het rust- en verzorgingstehuis Najaarszon in Brakel zijn alle bewoners en personeelsleden negatief getest op het coronaviris.

Eerder was bij éénpersoneelslid van het woonzorgcentrum een positieve corona-test afgenomen in het ziekenhuis. Het personeelslid ziekt thuis uit. “Sinds alle personeelsleden getest werden, zijn we zeker dat de besmetting bij die ene persoon gebleven is”, zegt rusthuisdirecteur Lies Witteman. Ook alle bewoners van het RVT Najaarszon zijn getest. Niemand bleek met het coronavirus besmet. Personeel van het rusthuis maakt contact tussen bewoners en hun familie mogelijk door onder meer foto’s en video’s te sturen, met videochats en gesprekken aan de gesloten schuifdeuren.

Eerder testten ook al de bewoners en personeelsleden van het RVT Sint-Franciscus in Opbrakel negatief op corona.