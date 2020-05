Agressieveling (18) aangehouden nadat hij naar politieagenten spuwt en schade aanricht in politiecel in Brakel Ronny De Coster

29 mei 2020

10u47 0 Brakel De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft een man uit Brakel aangehouden, die het behoorlijk bont heeft gemaakt tijdens en na zijn arrestatie naar aanleiding van een vechtpartij. De man spuwde naar politieagenten en richtte schade aan in een politiecel.

Agenten van de politiezone Brakel waren opgeroepen voor een vechtpartij in Brakel. Bij de tussenkomt van de agenten werd een 18-jarige man weerspannig. De Brakelaar werd agressief toen hem gevraagd werd in de combi te stappen en spuwde uiteindelijk naar de agenten toen ze hem zelf probeerden hem in het voertuig te plaatsen. Ook bij zijn overbrenging naar het politiekantoor en toen hij daar naar een cel werd geleid, maakte de arrestant het bont. In de politiecel bracht hij beschadigingen aan.

Aangehouden

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde heeft de betrokkene voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die heeft hem onder aanhoudingsmandaat geplaatst wegens het spuwen in de richting van de politie, weerspannigheid en het toebrengen van beschadigingen in de cel.