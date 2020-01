Agressieve 28-jarige riskeert twee jaar cel, maar krijgt eerst kans om af te kicken van alcoholverslaving LDO

06 januari 2020

15u20 0 Brakel Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van twee jaar gevorderd voor een 28-jarige Brakelaar. De man gebruikte verschillende keren geweld nadat hij te veel alcohol had gedronken. Na een arrestatie stak hij bovendien een matras in zijn cel in brand.

In de periode van april tot oktober 2019 liep het meermaals verkeerd voor de man uit Brakel. Na een discussie in een Zottegems café over een openstaande rekening van vier euro, viel hij de café-uitbater en diens vriendin aan. Op een ander moment trapte hij na een ruzie de deur van een appartementsgebouw in en nog een andere keer sloeg hij zijn vriendin bont en blauw nadat hij een halve fles whisky had gedronken. “Alcohol is duidelijk de rode draad in deze zaak”, zegt de procureur, die voor alle feiten van agressie een celstraf van één jaar vordert. Omdat de man na een arrestatie ook brand heeft gesticht in de cel, komt daar nog eens een vordering van één jaar cel bij.

De beklaagde heeft ondertussen al hulp gezocht voor zijn probleem met alcohol en krijgt van de rechter eerst de kans om volledig te stoppen met drinken. Over een half jaar zal de rechter dan een oordeel vellen.