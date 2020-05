Advocaten verdachten cocaïnesmokkel krijgen week uitstel om omvangrijk dossier te bestuderen Ronny De Coster

25 mei 2020

13u26 0 BRAKEL/HERZELE/DEFTINGE/GERAARDSBERGEN/BRUSSEL/MEER/DEINZE/HOOGSTRATEN/MEER De raadkamer in Oudenaarde heeft vandaag geen beslissing genomen over de verdere aanhouding van drie verdachten van de De raadkamer in Oudenaarde heeft vandaag geen beslissing genomen over de verdere aanhouding van drie verdachten van de grote cocaïnesmokkel die de federale politie vorige week heeft opgerold . Advocaten hebben uitstel gevraagd en gekregen om het omvangrijke dossier te bestuderen.

Van de vijf Belgische verdachten die de onderzoeksrechter in Oudenaarde na de grootscheepse razzia vorige week onder aanhoudingsmandaat had geplaatst, moesten er vandaag drie voor de raadkamer verschijnen. De andere twee worden er morgen verwacht. Vandaag kwam er alvast geen beschikking. De voorzitter van de raadkamer heeft de zaak een week uitgesteld, waardoor de voorlopige hechtenis automatisch is verlengd. Het uitstel komt op vraag van de advocaten. “We willen het omvangrijke dossier eerst grondig instuderen”, motiveert advocaat Steven De Canck. Hij doet samen met Sven Mary de verdediging van Brakelaar L.V.M., die door de speurders gezien wordt als de spilfiguur van een grootscheepse cocaïnesmokkel vanuit Zuid-Amerika.

40 auto’s, 90 moto’s en 2 miljoen euro in beslag

Op dinsdag 19 mei werden negen huiszoekingen uitgevoerd in in Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge en Geraardsbergen in panden van de 51-jarige L.V.M. uit Brakel, maar ook in Zulte, Hoogstraten, Brussel en Meer. Bij die zoekingen legden de speurders beslag op onder meer ruim 2 miljoen euro cash geld, 40 auto’s (waaronder luxewagens en oldtimers), 90 motorfietsen (voornamelijk van het merk Ducati), juwelen, diamanten en luxe-uurwerken. In de zaak zijn ook drie Nederlanders gevat, van wie de onderzoeksrechter in Oudenaarde de uitlevering heeft gevraagd.