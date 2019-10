Advocaten spoedarts houden voet bij stuk in moordzaak: “Hij kan gevaarlijke medicatie niet toegediend hebben. De tijdslijn klopt niet” Wouter Spillebeen

17 oktober 2019

21u07 0 Brakel “Kris Permentier heeft zijn vrouw niet vermoord.” Dat houden de advocaten van de spoedarts vol, die in het hof van beroep terecht staat voor de moordpoging en de moord op Kristel Zimmermann. Volgens de verdediging kan hij het niet gedaan hebben en overleed de vrouw door een medische fout. “Hij schuift de schuld af op zijn collega’s”, oordeelde de procureur-generaal, die opnieuw 24 jaar cel vraagt.

Dat er al even een haar in de boter zat bij Kris Permentier en Kristel Zimmermann, is duidelijk. Permentier hield er meerdere buitenechtelijke relaties op na en praatte dat ook goed. Verschillende aanwijzingen gaven aan dat een echtscheiding nabij was. In juli 2009 werd Kristel ineens onwel, waarna ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Daar gleed ze in een coma doordat ze een dosis insuline kreeg. Acht uur later had ze de coma overleefd. Maar een paar maanden later op 14 oktober 2009, belandde Kristel opnieuw in een coma. Die keer zou ze het ziekenhuis niet meer verlaten. In bloedstalen werd de verdovende stof morfine aangetroffen.

Niet in de buurt

Spoedarts en anesthesist Kris Permentier werd schuldig geacht voor de moordpoging en de moord op zijn echtgenote. Hij kreeg een gevangenisstraf van 24 jaar van de correctionele rechtbank, maar ging daartegen in beroep om zijn onschuld aan te vechten. “Hij kon de gevaarlijke medicatie niet toegediend hebben, want de tijdslijn klopt niet”, zegt advocaat Lennert Dierickx. “Bij het eerste incident, toen de insuline werd toegediend, was hij niet in de buurt en bij het tweede kon hij nooit zo’n hoeveelheid morfine toegediend hebben zonder dat ze iets zou merken.”

Ampul morfine

De verdediging verwijt het Openbaar Ministerie dat ze cruciale onderzoeksdaden niet uitvoerden. “Ze zeggen dat Kristel een gezonde vrouw was die plots overleden is, maar dat klopt niet. Ze durfde niet meer op een ladder staan, ze durfde haar kelder niet meer in en wilde niet alleen thuisblijven. Ze voelde zich al de hele nacht niet goed toen ze in de ochtend van 14 oktober door haar man werd overtuigd om naar het ziekenhuis te gaan. Toen hij even later thuiskwam, nadat hij de kinderen op school had afgezet, was ze al in een coma. De morfine werd per ongeluk toegediend door de mugartsen die haar probeerden te reanimeren. Ze geven zelf toe dat ze de inventaris van de geneesmiddelen niet goed bijhouden en dat minstens een ampul morfine verdwenen was na de reanimatie”, aldus de advocaat van Permentier.

Bij haar overlijden zou hij een levensverzekering innen. Hij was geobsedeerd door het geld. Hij vertoont narcistische kenmerken, heeft een grote controlebehoefte en kon aan de dodende stoffen geraken Procureur-generaal

Geobsedeerd door geld

Het Openbaar Ministerie blijft vasthouden aan het eerste vonnis. “Wij zijn niet akkoord met de tijdslijn van de verdediging”, klonk het. “En een ampul morfine is niet genoeg om de waarde in het bloed van het slachtoffer te verklaren.” De motieven van de arts zijn volgens de procureur-generaal te zoeken in financiële richting. “Er waren aanwijzingen dat ze zouden scheiden. Bij een scheiding had hij financieel veel te verliezen, terwijl hij bij haar overlijden een levensverzekering zou innen. Hij was geobsedeerd door het geld. Hij vertoont narcistische kenmerken, heeft een grote controlebehoefte en kon aan de dodende stoffen geraken. Hij schuift zijn schuld af op zijn collega’s door te zeggen dat er medische fouten gebeurden.” Het Openbaar Ministerie vraagt de bevestiging van het eerste vonnis.

De spoedarts kreeg als laatste het woord. “Het is voor iedereen welletjes geweest na tien jaar”, sprak hij. “Ik ben verwonderd dat de bewijslast tegen mij altijd maar is blijven opstapelen. Ik heb het niet gedaan.” Op 29 november spreekt het hof van beroep een nieuwe straf uit.