Advocaat van Brakelse hoofdverdachte in grootscheepse drugssmokkel vraagt nòg een week uitstel om dossier te bestuderen Ronny De Coster

02 juni 2020

18u27 4 Brakel De advocaat die de van drugssmokkel verdachte Brakelaar L.V.M (51). verdedigt, krijgt van de raadkamer in Oudenaarde nog een week uitstel om het dossier te bestuderen. Het is al de tweede keer dat de zaak een week opschuift.

Advocaat Steven De Canck, die samen met Sven Mary de verdediging van Brakelaar L.V.M op zich neemt, heeft voor de raadkamer nog niet gepleit. Nadat hij vorige week maandag al een week uitstel had gevraagd, deed hij dat vandaag opnieuw. Reden: het dossier dat het parket tegen L.V.M. heeft opgesteld, is zo omvangrijk dat zijn advocaat het nog niet helemaal heeft kunnen doornemen. De zaak verschuift naar volgende week dinsdag.

Nederlanders

Speurders zien L.V.M. als spilfiguur in een grootscheepse drugssmokkel vanuit Zuid-Amerika. Op 19 mei werden negen huiszoekingen uitgevoerd in België, namelijk in Nederbrakel, Steenhuize, Deftinge en Geraardsbergen in panden van L.V.M. uit Brakel, maar ook in Zulte, Hoogstraten, Brussel en Meer. Vier medeverdachten die ook zijn aangehouden, zijn wel al voor de raadkamer verschenen en zagen hun voorlopige hechtenis ook al met een maand verlengd. De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft ook de uitlevering gevraagd van drie Nederlanders, die bij de reeks huiszoekingen op 19 mei in hun land zijn opgepakt.

Bij die invallen legden de speurders beslag op onder meer ruim 2 miljoen euro cash geld, 40 auto’s (waaronder luxewagens en oldtimers), 90 motorfietsen (vooral Ducati’s), juwelen, diamanten en luxehorloges.