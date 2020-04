Aangepaste openingsuren voor recyclagepark in Brakel om groot aantal reservaties te verwerken Lieke D'hondt

16 april 2020

12u00 0 Brakel Het recyclagepark in Brakel zal vanaf 21 april open zijn met aangepaste openingsuren om het grote aantal reservaties per week te kunnen verwerken. Inwoners van Brakel en Horebeke kunnen er nog steeds terecht op afspraak.

Het recyclagepark zal op dinsdag en donderdag open zijn van 13 tot 16.30 uur, op woensdag van 8 tot 12 uur en van 16 tot 19.30 uur en op vrijdag en zaterdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur. Op die manier kunnen de medewerkers van het recyclagepark 590 reservaties per week verwerken. Op vrijdag 1 mei zal het recyclagepark wel een dag dicht zijn.

Een afspraak maken kan via www.brakel.be of tijdens de kantooruren op het nummer 055/43.17.60. De voorschriften rond het coronavirus gelden ook in het recyclagepark uiteraard nog steeds.