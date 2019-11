75 dagen rijverbod voor bestuurder die op wandelpad rijdt Lieke D'hondt

13 november 2019

13u41 4 Brakel Een bestuurder die per ongeluk met zijn wagen op een wandelpad is beland, krijgt van de politierechter een rijverbod van 75 dagen. De man reed ook een boompje aan, maar zette vervolgens zijn weg verder.

De bestuurder wilde via Tirse in het centrum van Brakel naar huis rijden, maar de weg was afgesloten voor een evenement. Hij zocht een uitweg en kwam terecht op een wandelpad. Bij het keren van zijn auto raakte hij een boompje. “Mijn cliënt was van plan het boompje te vervangen met een tuinaannemer en heeft daarom niets gemeld”, zegt de advocaat van de man.

Hij vroeg ook enige mildheid omdat de bestuurder zijn rijbewijs nodig heeft voor zijn werk. De politierechter houdt daar rekening mee en legt een rijverbod van 75 dagen op, met uitzondering voor het rijbewijs C en CE voor vrachtwagens en opleggers. De man moet ook een boete betalen van 3.600 euro, waarvan 2.000 effectief.