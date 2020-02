Exclusief voor abonnees

40-jarige houthakker uit Brakel wil instabiele bomenrij vellen, maar laat zelf het leven in Bassevelde

23 jaar gelden kwam ook de vader van het slachtoffer om het leven bij het kappen van een boom

Cedric Matthys Ronny De Coster en Wouter Spillebeen

13 februari 2020

18u24

5