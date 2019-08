300 euro voor een gedenkboom met 25 jaar garantie in ’t Burreken in Zegelsem Ronny De Coster

23 augustus 2019

16u48 0 Brakel In het natuurgebied het Burreken in Zegelsem hebben we een achttal locaties gekozen waar een of meerdere gedenkbomen kunnen worden geplant, bijvoorbeeld aanleiding van het overlijden van een dierbare. Daarbij kan zelfs een beetje as van de overledene aan de grond wordt toevertrouwd”, zegt Dirk Criel, conservator van het natuurgebied.

Omdat er almaar meer vraag is naar natuurbegraven en dat, met uitzondering van enkele proefprojecten van de Vlaamse overheid, in Vlaanderen niet mogelijk is, willen we hiervoor met Natuurpunt een alternatief bieden. We hebben in ’t Burreken een achttal locaties gekozen waar een of meerdere gedenkbomen kunnen worden geplant in harmonie met het landschap. Op die manier kan je een symbolische boom planten en worden herinneringen en verhalen gekoesterd in een beschermd landschap, legt Dirk Criel uit.

Geboorteboom

Naar aanleiding van het overlijden van een dierbare kan zo een gedenkboom aangeplant worden waarbij een beetje as van de overledene aan de grond wordt toevertrouwd. “Maar we willen het niet beperken tot het afscheid nemen van het leven. Ook bij de geboorte van een kindje kan een toekomstboom worden geplant samen met de moederkoek.

“Het aanplanten van de boom is niet alleen een belangrijke gebeurtenis voor familie en vrienden. Tegelijkertijd kunnen dankzij de aanplant ook heel wat planten en diersoorten een veilige plek vinden en levert de schenker een belangrijke bijdrage aan de natuur. Een eik is bijvoorbeeld de thuis van honderden levende organismen van grote bonte specht, eekhoorn tot kevers en zwammen” bedenkt Dirk Criel. Wie in ’t Burreken een gedenkboom plant, kan kiezen uit fladderiep, zomereik, winterlinde of okkernoot. Op enkele plaatsen zijn ook fruitbomen (appel, peer, kers) mogelijk.

Bij de boom komt een houten paal met op een houten bordje een persoonlijke tekst geplaatst.

25 jaar garantie

Natuurpunt garandeert 25 jaar lang de boom en 10 jaar de paal en het bordje. Dat wil zeggen dat een dode boom of een verdwenen of beschadigd bordje worden vervangen tijdens die periode.

“De kost voor een gedenkboom bedraagt 300 euro waarvan het merendeel dient voor het verder uitbreiden en beheren van het natuurgebied het Burreken” geeft Dirk Criel nog mee.