28 fietsende leerkrachten van Stella Matutina leggen samen 517 kilometer af: “We behaalden beste score van de Vlaamse Ardennen” Ronny De Coster

26 juni 2020

11u53 0 Brakel “Geen enkele school en zelfs geen enkel bedrijf in de Vlaamse Ardennen wist voor de Ik-fiets-naar-het-werkdag zo veel personeelsleden te motiveren als de Michelbeekse school Stella Matutina dat deed: 28 personeelsleden legden samen 517 kilometer af.

Zita Demoor fietste vanuit Scheldewindeke naar school en was ook initiatiefneemster van het evenement waarvoor ze een pak collega’s warm kon maken. “Ik fiets zelf al vijf jaar het traject tussen mijn huis in Scheldewindeke en de school in Michelbeke. Vroeger reed ik met een racefiets, intussen helpt een elektrisch motortje een beetje mee. Aandacht voor het milieu en gezondheid past in de visie van onze school, maar het ultieme doel is nog meer mensen dagelijks op de fiets te krijgen om naar het werk te komen”, vertelt Zita Demoor.

Voor Habbekrats

Deelnemers aan de Ik-fiets-naar-het-werkdag konden ook geld doneren aan Habbekrats, een professionele jeugddienst die met het ingezamelde geld kinderfietsen koopt voor kansarme kinderen.