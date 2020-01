23 dagen rijverbod voor automobilist die in slaap valt en tegenliggers aanrijdt LDO

31 januari 2020

14u12 0 Brakel Een 23-jarige bestuurder uit Brakel is in de politierechtbank beland nadat hij een aanrijding heeft veroorzaakt met twee tegenliggers. De inzittenden van de aangereden wagens raakten gewond.

“Het had veel erger kunnen zijn”, zo beschrijft de advocaat van de jongeman het ongeval van zijn cliënt. De bestuurder was in slaap gevallen toen hij na een etentje naar huis wilde rijden. Hij overschreed daarbij de volle witte lijn en botste zo op twee tegenliggers. Hij had ook te veel gedronken. De Brakelaar was die avond naar eigen zeggen erg moe, omdat hij een vakantiejob deed als postbode en al om 4 uur was opgestaan. De politierechter legt hem een effectieve boete van 1.200 euro en een rijverbod van 23 dagen op.