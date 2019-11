1,6 miljoen Vlaams geld moet school Stella Matutina in Michelbeke veiliger en energiezuiniger maken Ronny De Coster

16 november 2019

10u37 0

De school Stella Matutina in Michelbeke krijgt van Vlaams onderwijsminister Ben Weyts 1,6 miljoen euro om haar gebouwen veiliger en energiezuiniger te maken. “We willen onze energiefactuur halveren en de uitstoot drastisch omlaag halen”, zegt preventieadviseur Erwin Vallez.

“We krijgen 1,6 euro. Dat is een pak geld, maar de infrastructuurwerken zijn dan ook enorm en ingrijpend”, zegt preventieadviseur Erwin Vallez. “Ons schoolgebouw, dat uit drie vleugels bestaat en tientallen meters van de straat verwijderd ligt, moet worden aangesloten op het gescheiden rioleringsstelsel, dat enkele jaren geleden in de Groenstraat werd aangelegd.”

Energiefactuur halveren

Ook de stookplaatsen van de school zijn aan vernieuwing toe. “Van de zes ketels op stookolie is er maar één die nog functioneert. Door de vernieuwing stappen we met gasabsorptiewarmtepompen voor onze energievoorziening over naar modernere technieken. We proberen de energiefactuur te halveren en de CO2-uitstoot te verlagen”, schetst Vallez de ambitie.

Regenwater voor sanitair

De school gebruikt naast leidingwater ook al bronwater. “Maar het school- en internaatscomplex beschikt ook over twee regenputten van elk 10.000 liter. Dat regenwater zullen we voortaan maximaal benutten voor de sanitaire blokken. Ook de elektriciteitsinfrastructuur krijgt een facelift. Onze hoogspanningscabine wordt volledig vernieuwd”, kondigt de preventieadviseur aan.

Internaat verbouwen

Op het programma staat verder de verbouwing van het internaat. De tientallen kamers liggen verspreid over het gebouw. Omwille van de brandveiligheid is het beter om die te centraliseren en van die ingreep maken we gebruik om de kamers ook groter te maken. Nu beschikt het internaat over hele brede gangen, die niet nuttig zijn. Heel wat van die ruimte kan worden ingenomen door kamers. Na de werkzaamheden zal het internaat, dat vooral wordt gebruikt door leerlingen van Stella Matutina en van basisschool Het Groene Lilare, 76 kamers tellen. Door de centralisatie staat de school haar ICT-lokalen af, waardoor elders in de school nieuwe computerlokalen worden ingericht.”

Met de Vlaamse centen worden ook de daken en de gevels vernieuwd.