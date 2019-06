1.200 euro boete voor dumpen van kittens Lieke D'hondt

03 juni 2019

12u44 1 Brakel Een zeventiger uit Opbrakel die vier kittens heeft gedumpt in een riool, krijgt van de rechter een boete van 1.200 euro. De helft moet ze effectief betalen, de andere helft is met uitstel.

De vrouw dumpte de kittens in een vlaag van zinsverbijstering in de riool en gooide er een emmer water achterna. Ze verklaarde dat de jonge katten een last waren in een periode waarin ze onder zware druk stond door familiale omstandigheden. Ze toonde wel berouw. Het Openbaar Ministerie vroeg om ook een verbod op te leggen om nog dieren te houden, maar daarin is de rechter niet gevolgd.