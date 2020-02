“Wat er moet gebeuren met de asurne van uw vader?” vraagt gemeente in brief aan man die… zelf al 30 jaar dood is Ronny De Coster

19 februari 2020

22u27 0 Brakel Een menselijke fout bij de gemeentelijke administratie van Brakel had pijnlijke gevolgen. Een vrouw kreeg een brief toegestuurd om naam van haar man. De gemeente vroeg de man daarin, wat er moest gebeuren met de urne van zijn twintig jaar geleden overleden vader. Alleen: de geadresseerde is zelf al 30 jaar dood.

Hoe het mogelijk is dat een gemeente zulke pijnlijke fouten maakt, wou oppositieraadslid Hedwin De Clercq tijdens de jongste gemeenteraad vernemen. “Er is een menselijke fout gebeurd, waarvoor ik als burgemeester de verantwoordelijkheid neem. Ik heb me bij de betrokken dame uitvoerig verontschuldigd en dat wist ze wel te appreciëren. Dit voorval had natuurlijk niet mogen gebeuren”, erkent burgemeester Stefaan Devleeschouwer.