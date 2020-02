Thuis-actrice Apollonia Sterckx wordt eremeter van de Apolloniakapel in Elst Ronny De Coster

12 februari 2020

22u17 13 Brakel De Geutelingenfakkeltocht in Elst is op vrijdag 14 februari aan zijn derde edititie toe. Apollonia Sterckx, Britney uit Thuis, is eregenodigde. De actrice wordt eremeter van de kapel van de Elsterse patroonheilige.

Elst staat voor zijn jaarlijkse kermis van Sint-Apollonia, Sente Plone in de volksmond. De patroonheilige is ook nauw verbonden met de geutelingentraditie in het dorp. Op de hoek van de Genstraat en de Lepelstraat staat een kapel ter ere van de heilige. Bert Broos, Elstenaar en voorzitter van de Gezinsbond ‘In de Rand’, nam enkele jarigen geleden het initiatief om het bidhuis ter renoveren en kondigde toen aan om bij de kapel geregeld activiteiten te organiseren.

Britney uit Thuis

Een jaarlijkse fakkeltocht is er een van. De derde editie vindt plaats op vrijdag 14 februari. “We starten om 19.30 uur aan de Apolloniakerk voor een ommegang tot aan de kapel. De reuzen van Elst zijn van de partij en speciale gast is actrice Apollonia Sterckx, die de rol van Britney vertolkt in Thuis. Apollonia wordt eremeter van de Apolloniakapel”, kondigt Bert Broos aan.