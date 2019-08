“Schaamteloos”: Sluikstorter dumpt grote lading afval aan de Zesdagwandweg in Parike Ronny De Coster

19 augustus 2019

13u07 1 Brakel Aan de Zesdagwandweg in Parike is afgelopen weekend een sluikstorter aan het werk geweest. Niet alleen de berm, maar ook de straat ligt bezaaid met bouw- en ander afval. “Schaamteloos asociaal gedrag”, reageert Brakels milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld).

De hoeveelheid gestort afval is indrukwekkend. Op de straat ligt onder meer een lading bouwafval: houten planken, maar ook steenpuin. In de sloot heeft de sluikstorter vuilniszakken gedropt.

Milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld) reageert geschokt. “Wraakroepend vind ik dit asociale gedrag. De Zesdagwandweg is een verlaten ruilverkavelingsweg waar je amper sociale controle hebt. Het is niet de eerste keer dat we daar zwerfvuil moeten ruimen, maar wat er nu is achtergelaten, tart echt wel alles. Het opruimen is nog maar eens werk voor de gemeente. We kunnen hopen dat we de dader(s) kunnen vinden. Als we de sluikstorter(s) de factuur kunnen presenteren, zal die niet mis zijn: per kubieke meter gestort afval betalen vervuilers 250 euro boete. En ook de kosten van het opruimen komen daar nog eens bij. Kennelijk maakt dat nog niet op iedereen voldoende indruk. Volgende maand nemen we onze mobiele bewakingscamera’s in gebruik. Al zullen die niet alles oplossen. Ik hoop dat ook de sociale controle nog verhoogt”, besluit Vanderstuyf.

Getuigen gezocht

Het gemeentebestuur van Brakel vraagt dat eventuele getuigen zich melden bij de Lokale politie Brakel Horebeke Maarkedal Zwalm. Dat kan via de website http://www.lokalepolitie.be/5426 of telefoon 055/42.60.00.