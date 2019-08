“Oef, u bent een journalist. Ik had uw nummerplaat al opgeschreven” Politie kan Albanese drugkwekers inrekenen dankzij alerte buren Ronny De Coster

14 augustus 2019

19u14 28 Brakel Bij een inval in een huis aan de Veldstraat heeft de politie woensdag een cannabisplantage ontdekt. Drie verdachten zijn daarbij in de boeien geslagen. De drie mannen zijn vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die ze heeft aangehouden. De snelle politieactie kwam er op aangeven van buren van het drugshuis.

“Ah u bent journalist? Ah, dan is ’t goed, want ik had uw nummerplaat al genoteerd”, bekent een dame die in de buurt van het woensdag ontdekte drugshuis woont. Het is die alertheid van de bewoners van de Veldstraat die ook tot de inval van de politie heeft geleid.

Nooit vuilniszak buiten

“Ik had al langer het gevoel, dat er bij mijn buren iets niet pluis was”, begint de dame te vertellen. “Sinds dit huis vorig jaar werd verkocht, gaf het nooit een bewoonde indruk: hier stond nooit een vuilniszak buiten en brandde er ’s avonds nooit verlichting. Het was duidelijk, dat hier niemand woonde. Maar ik hoorde geregeld wel lawaai: gestommel op de zolder, mannen die praatten. Enkele maanden geleden hoorde ik dat ze kennelijk met hamers en beitels aan het werk waren. Ik dacht: ze zijn hier van alles aan het uitbreken, maar ik zag ze geen puin naar buiten brengen”, vertelt de vrouw.

Elke week een bestelwagen

Ze zag geregeld wel een bestelwagen aan de woning stoppen. “Ongeveer één keer per week. Meestal een witte, maar soms ook een bruine auto stopte hier en parkeerde zich pal tegen de voordeur, zodat je niet kon zien wat ze in- of uitlaadden”, vertelt de vrouw. Ook een ander buur had al argwaan gekregen door de bestelwagen. “Ik kon wel zien, dat ze sjouwden met emmers. Wat erin zat, was niet te zien, maar die mannen gedroegen zich verdacht: ik zag ze schichtig rondkijken om er zich van te vergewissen, dat ze niet opgemerkt werden.”

Aarde op de dorpel

Begin deze week besloot nog een andere buur om naar de politie te stappen. “Het was die man opgevallen, dat er aan de voordeur van het huis aarde op de dorpel lag, wat toch vreemd is voor een huis waarin niemand woont. Het versterkte ons vermoeden, dat er hier louche zaken aan de gang waren. Hij zei dat hij naar de politie zou stappen. Dinsdag stond de recherche al aan mijn deur. Of ze eens op mijn zolder mochten, vroegen ze. Daar konden ze zo cannabis ruiken”, vertelt de buurvrouw.

De lokale politie van Brakel liet er geen gras over groeien: woensdagochtend stormden agenten in burger het huis aan de Veldstraat binnen. Ze troffen in het pand drie mannen aan en sloegen ze in de boeien. Bij de inval sneuvelde een venster bij de voordeur van het pand, maar raakte niemand gewond.

Alles geoogst

Het parket geeft over de ontdekte installatie geen commentaar. Maar volgens onze informatie zijn bij de inval geen planten meer gevonden. Die waren vermoedelijk enkele dagen voordien geoogst. Alleen de kweekinstallatie stond er nog, maar de verdachten zouden van plan geweest zijn om die naar een andere plek te verhuizen, want een deel ervan stond al ontmanteld.

Albanezen

De drie verdachten zijn vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Die heeft ze onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om drie meerderjarige Albanese mannen.