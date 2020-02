IN BEELD • Eerste Geutelingen Obstacle Run & Walk voor Kom Op Tegen Kanker meteen een voltreffer Ronny De Coster

De eerste obstakelloop die enkele leden van Joggingclub Brakel hebben georganiseerd op en rond De Rijdtmeersen in Brakel, werd meteen een succes. Deelnemers konden zich laten sponsoren. De initiatiefnemers lopen in maart zelf in twee teams de 100 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker. Meer info daarover staat op de website www.jcbrakel100kmtegenkanker.be