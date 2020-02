“Ik was net de deur uit, toen die puntgevel door het dak stortte” Gevel van nieuwbouw in Everbeek stort in en boort zich door bergplaats van de buren. Ronny De Coster

15u12 0 Brakel Freddy De Smet uit Everbeek houdt aan de doortocht van de storm Ciara een helemaal vernielde bergruimte over, maar bedenkt vooral dat hij enorm veel geluk heeft gehad. “Ik was nog maar net weg, toen de puntgevel van de buur door het dak stortte. Was dit een paar minuten eerder gebeurd, dan had ik het allicht niet meer kunnen vertellen” huivert de man.

Het incident deed zich voor in de Kroonstaat in Everbeek. Naast het huis van Freddy is een aannemer bezig met bouwen van een huis. De metselaars waren al aan de bovenverdieping begonnen en sinds vorige week stond daar ook al de puntgevel. Een felle rukwind blies die constructie helemaal omver. De massa stenen boorde zich bij buurman Freddy De Smet door het dak van een bergplaats en sanitaire ruimte. Die is herschapen toe één grote ravage: in het dak gaapt een groot gat. Een mazouttank en een verwarmingsinstallatie hebben schade opgelopen en ook de douchecabine is vernield. “Het was een onvoorstelbaar kabaal toen die stenen hier zijn neergestort”, getuigt Freddy. Hij heeft het niet alleen horen, maar ook zien gebeuren.

Net het lokaal uit

“Ik was hier nog maar pas buiten: amper vijf minuten voordien ben ik van die bergruimte naar de woonkamer van ons huis gegaan. Ik keek nog even door het raam, omdat de wind wel heel fel begon te razen. En toen zag ik die gevel van de buren naar beneden komen en hier naar binnen ploffen. Ik besef dat ik veel chance heb gehad”, getuigt Freddy. “We mogen de aannemer zeker niet verwijten dat hij geen voorzorgen had genomen, want die muur stond echt wel versterkt. Die wind was echt abnormaal”, zegt Freddy. Een team van de brandweerpost kwam ter plaatse om het dak van de vernielde bergplaats dicht te maken met een groot zeil en zandzakken.