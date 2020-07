“Hoe hij zijn kameraden heeft kunnen doden, begrijpt hij vandaag nog niet”: hoe het gebroken hart van Guy Menschaert (41) uitmondde in een bloedbad

REGIO

Terug naar dinsdag 2 september 1997: de dan 41-jarige bouwvakker Guy Menschaert (41) vermoordt die nacht met zijn jachtgeweer drie mensen in de cafetaria van het gemeentelijk zwembad Poseidon. Onder de slachtoffers: Jonny ‘Friet’ De Cubber (49), Marnic ‘den Boer’ Manssens (32) en ex-vriendin Sylva De Smet (47), die Menschaert daags voordien de bons had gegeven. Ook Marnic ‘Schuit’ Ternoot is die avond aanwezig bij de schietpartij, maar zou als enige aan het bloedbad ontsnappen. Het relaas van de donkerste bladzijde uit de geschiedenis van Brakel. Lees meer over de strafste misdaadverhalen van de voorbije jaren in ons dossier