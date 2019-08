“Eigenaar van moedwillig vernielde knotwilgen in Zegelsem moet nieuwe planten. Anders doen wij het op zijn kosten”, zegt milieuschepen Ronny De Coster

09 augustus 2019

07u55 3 Brakel Langs het Sighelsempad in Zegelsem, ter hoogte van Leierwaarde en Perreveld zijn volgens Natuurpunt een vijftal oude knotwilgen en tientallen meters bermbegroeiing kapotgespoten met herbiciden. De milieuvereniging heeft een klacht ingediend tegen onbekenden. Ook de gemeente onderneemt actie. “De eigenaar moet nieuwe wilgen planten of wij doen dat op zijn kosten”, maakt milieuschepen Peter Vanderstuyf zich sterk.

“Over een afstand van een 50- tal meter zijn bomen en planten professioneel kapotgespoten met herbiciden”, vertelt Jos Gyssels van Natuurpunt kern Rondom Burreken. “De schade is groot: langs de kant van deze prachtige trage weg, die veel door wandelaars wordt gebruikt, is alles vernield”, aldus Gyssels.

Waardevolle natuur

“Heel triest om te zien hoe sommige eigenaars of pachters met de waardevolle natuur omspringen”, bedenkt Gyssels. “Knotwilgen en kleine landschapselementen in het algemeen hebben nochtans een belangrijke functie. Ze zorgen niet alleen voor het vasthouden van de grond, wat erosie en verlies van waardevolle grond tegengaat, ook staan ze in voor de nodige koelte voor vee. Met de hittegolven van afgelopen zomer is hun belang voldoende onderstreept. Verder zorgen knotwilgen ook voor een aangenaam landschap waarvan bewoners en recreanten genieten. En in oude knotwilgen wonen allerlei nuttig dieren zoals de steenuil, die muizen op de velden vangt”, vat Jos Gyssels het belang van de bomen samen.

Klacht ingediend

Naar het waarom van de vernieling van de wilgen en de bermbegroeiing is het gissen. Natuurpunt laat het er in elk geval niet bij: de milieuvereniging heeft een klacht ingediend bij de bevoegde instanties. “We hopen ook dat de gemeente Brakel hier zeer kordaat zal op reageren. In haar beleidsplan heeft ze gekozen om versterkt in te zetten op het planten en onderhouden van bomen, samen met particulieren. Deze moedwillige vernieling vraagt dan ook om een strenge veroordeling door de gemeente”, vindt Jos Gyssels.

Veel te kwistig met herbiciden

Het voorval toont volgens hem nog maar eens aan dat er veel te kwistig met herbiciden wordt omgesprongen, zowel door professionelen als particulieren. “Het is ook geen alleenstaand geval. Zo stelden vrijwilligers van onze vereniging vast dat ook verschillende bermen werden kapot gesproeid. We zullen in de milieuraad van de gemeente Brakel de komende maanden initiatieven nemen om mensen te sensibiliseren over het belang van waardevolle bermen, zodat ze twee keer nadenken vooraleer ze nog eens de spuit bovenhalen”, besluit Gyssels.

Nieuwe bomen planten

Milieuschepen Peter Vanderstuyf (Open Vld) maakt zich sterk dat de gemeente de vernieling van de bomen en struiken niet zonder gevolg laat. “We hebben de eigenaar al een brief gestuurd waarin we hem aanmanen om de vernielde knotwilgen te vervangen door nieuwe. Wie wilgen wil knotten, heeft daarvoor een vergunning nodig. Maar wat hier gebeurd is, kan helemaal niet: je mag uiteraard geen bomen doodspuiten. We hebben de eigenaar in gebreke gesteld: hij zal de vernielde bomen moeten vervangen door nieuwe. Gebeurt dat niet, dan zullen wij de aanplantingen doen op zijn kosten”, reageert de milieuschepen.